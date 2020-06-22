Реакція собаки на батут підкорила мережу: кумедне відео

Домашні улюбленці не дарма завжди у трендах інтернету, адже їхній вигляд та поведінка навряд чи може залишити когось байдужим. Як і реакція цієї такси на нову велику "іграшку"!

На платформі Reddit користувач з ніком marunaka поділився смішним записом з собакою, який за лічені години піднявся у топи. Допис зібрав понад 26 тисяч балів та майже 200 коментарів.

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А все тому, що головний герой відео - коричнева такса, яка побачила по подвір'ї нову величезну "іграшку", а саме батут. Реакція пухнастика на нього змусила господаря все ж допомогти видертись на цей атракціон. І це було того варте!

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