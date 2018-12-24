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Жіночий квартал зганьбився пародією на Тіну Кароль: відео
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Гумористичне шоу "Жіночий квартал" зробив пародію на пісню "Дика вода" української співачки Тіни Кароль, чим викликав гнів прихильників у мережі.
Пародію на пісню Тіни Кароль "Дика вода" виконала артистка шоу "Жіночий квартал" Віра Кекелія. Шанувальники Кароль неоднозначно відреагували на такий номер. Користувачі мережі відзначили, що Віра Кекелія просто заздрить знаменитості.
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"Не треба було робити такі слова, а-ля: перейду відразу в крик, можу сісти на стілець, можу лягти на стілець і співати ось так. Можливо, вони не хотіли зробити щось образливе, але занадто тонка грань між нешкідливим гумором і дурною насмішкою", – пишуть у коментарях.
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