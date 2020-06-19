Найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою: фотофакт

Турецька газета Hürriyet сконфузилася в матеріалі про зараження коронавірусом дружини президента України Володимира Зеленського Олени. Видання замість фото першої леді опублікували знімок співачки Віри Брежнєвої.

Так, турецькі журналісти проілюстрували матеріал про Олену Зеленську та її хворобу кадром з комедії 2016 року "8 найкращих побачень", в якій знялися колишній лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський і ексучасниця ВІА "Гра" Віра Брежнєва.

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Про фотоляп працівників ЗМІ розповіла користувачка Facebook з Харкова, якій надіслали "привіт з Туреччини". Також вона опублікувала знімок на своїй сторінці у соцмережі.

Фото Зеленського з Брежнєвою та дітьми з фільму було розміщено і в друкованій версії випуску газети, і в електронній на сайті. Через деякий час турецькі журналісти виявили свій промах і вирішили виправити ситуацію, проілюструвавши матеріал про госпіталізацію Зеленської знімком одного тільки президента України.

Додамо, що щоденна газета Hürriyet є однією з найбільших в Туреччині і може похвалитися найвищим тиражем в країні.

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