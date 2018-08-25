Жінки з цими параметрами подобаються чоловікам найбільше

Коли чоловіків запитуєш, що саме їх приваблює найбільше в зовнішності жінки, можна почути: стегна, бюст, усмішка, очі і так далі. Як правило, це так і є, але певні дослідження показують, що є низка зовнішніх якостей, які зводять з розуму чоловіків.

Отже, жінки з якими зовнішніми даними, подобаються чоловікам найбільше?

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Довге волосся

Довге волосся

У результаті більшості досліджень був зроблений висновок, що чоловіки віддають перевагу жінкам, у яких довге доглянуте та блискуче волосся. Більшість чоловіків вважає, що саме це є підтвердженням доброго здоров'я та життєвої енергії прекрасної половини людства.

Пропорції талії і стегон

Пропорції талії та стегон

Більшість чоловіків віддають перевагу жінкам зі співвідношенням талії і стегон 7:10. Вважається, що такі жінки більш здатні до народження дітей. Якщо пропорції 7:10 відхиляються в меншу сторону, то це може говорити про низку ускладнень в процесі народження дитини. А в разі, якщо відхилення співвідношень відбувається в більшу сторону, то мова йде про можливі проблеми із зайвою вагою. Дійсно, багато чоловіків на підсвідомому рівні віддають перевагу жінкам, здатним привести здорове потомство. Але тим не менш, багато медичних досліджень доводять, що ці пропорції не є обов'язковими для здоров'я жінки.

Колір зубів

Колір зубів

У результаті досліджень про вплив усмішки людини на її привабливість з'ясувалося, що стан, вид і колір зубів відіграє для представників сильної половини людства велике значення. Красиві зуби та їх колір говорить про стан здоров'я будь-якої жінки. Наразі є багато способів зберегти зуби в хорошому стані.

Довгі руки

Довгі руки

Хтось із жінок володіє подібним фізичним атрибутом, а хтось ні. Однак, цікавий той факт, що довгі руки значно привабливіші для чоловіків ніж довгі ноги. Фахівці Університету Нового Південного Уельсу провели дослідження серед чоловіків. Їм запропонували подивитися ролики зі 120 жінками у віці від 20 до 50 років. Після цього треба було дати оцінку їх зовнішності. В результаті жінки з довгими руками отримали вищий бал. Більшість чоловіків визнали їх найбільш привабливими.

Високий жіночий голос

Високий жіночий голос / Cofe

Аналітики заявляють, що чоловікам більше імпонує голос з високою тональністю. На думку чоловіків, високий голос здається більш молодим і жіночним. Також це вказує на високий рівень жіночого гормону – естрогену. Високий голос також асоціюється з меншим розміром тіла, мініатюрністю та крихкістю жінки. А низький голос більше передбачає мужність та брутальність. Ось чому більшість жінок віддають перевагу чоловікам з подібним голосом.

Вигин спини

Вигин спини / hi-fi-audio

Не секрет, що багатьом представникам сильної половини людства подобаються апетитні жіночі форми. Однак фахівці, вивчивши це питання, прийшли до висновку, що це не завжди так. Річ у тім, що чоловіків приваблюють такі форми, які створюються в результаті невеликого прогину в попереку, а не завдяки зайвій вазі. Психолог Девід Льюіс з Турецького Університету Білкент провів два експерименти, в яких взяли участь 100 чоловіків. Респондентам запропонували дати оцінку привабливості жінок на фотографіях з фігурами, які піддавалися цифровій зміні в області попереку. З усіляких кутів прогину найбільш привабливим для чоловіків став 45-градусний кут. У другій частині експерименту необхідно було точно з'ясувати, чи подобається добровольцям цей варіант через прогин у спині або такий результат давала велика опуклість в області сідниць. Другий тест показав, що для чоловіків привабливий сам вигин незалежно від розміру сідниць.

Симетричність обличчя

Симетрія обличчя / Jooinn

Важливу роль у визначенні привабливості жінок відіграє симетричність обличчя. Ця ознака говорить про наявність хороших генів. Природно, чоловіки підсвідомо звертають на нього свою увагу. А що стосується асиметрії, навпаки – вона є ознакою слабкого здоров'я і "спірної" спадковості. Варто відзначити, що деякі дослідження показали, що асиметрія обличчя є, навпаки, цікавою і привабливою.

Жіночі феромони

Феромони / HuffPost

Багато хто знає, що таке феромони – це "хімічні сигнали", які випромінюються нашими тілами. Однак не всім відомо, що вони здатні несвідомо використовуватися людиною. В результаті досліджень було доведено, що феромони несуть всіляку інформацію про людину. У тому числі і про стан її імунної системи. Саме по запаху, який видає жіноче тіло, чоловік може визначити жінку з хорошою імунною системою. Також і жінки можуть по феромонах, які виходять від чоловіка, визначити рівень чоловічого гормону – тестостерону. Знання цих речей необхідно для того, щоб зробити в майбутньому здорових дітей.

Звичайно ж, це не все, що подобається чоловікам у жінках. Скільки людей – стільки й думок і вподобань.

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