Цей тип чоловіків найбільше подобається жінкам

Жіль Жіньяк і Клар Старбак з Університету Західної Австралії провели опитування 214 студентів (із них 70% – дівчата, середній вік – 19 років). Їм потрібно було оцінити якості, які вони цінують в потенційному партнері: наприклад, красу, розум, доброту та легкість у спілкуванні.

Запитання формулювалися так: наскільки привабливим для вас буде партнер, який володіє вказаними якостями на 1, 10, 25, 50, 75, 90 та 99%, у порівнянні з іншими людьми. Потрібно було оцінювати привабливість людини в балах – від 1 до 6.

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І хлопці, і дівчата вважають всі чотири якості позитивними. Але надто розумні або говірливі чоловіки виявилися менш привабливими, ніж ті, хто отримав середній показник. Наприклад, бути розумнішим за більшість на 90% виявилось вигідніше, ніж на 99%.

Цим чоловікам жінки віддають перевагу / fazarosta

Раніше дослідник Жіль Жіньяк разом із колегами розробив шкалу сапіосексуальності. Тоді з'ясувалося, що у привабливості інтелекту є "стеля". Люди з IQ вище середнього (від 120 до 135) вже не здаються привабливими для більшості респондентів.

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