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Жінки, які рухають наш світ: нова колекція Infuse Women від PUMA
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Нова колекція жіночого одягу від PUMA має потужний соціальний меседж: "Вона надихає". Розслабленість і витонченість – це про Infuse Women. Амбасадорки PUMA розповідають історії успіху та показують, на що здатні.
Легкоатлетка Христина Стуй, бронзова призерка Олімпіади, стала частиною нової жіночої колекції на ua.puma.com. У рамках кампанії #вонанадихає, спортсменка розповіла, які жінки її надихають.
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До списку відомих особистостей, якими захоплюється Христина Стуй, потрапили:
- Маргарет Тетчер,
- Елісон Фелікс,
- Мати Тереза.
Проте найперше місце посідає мама. Саме вона є для дівчини найбільшим мотиватором та прикладом. Завдяки вихованню матері, Христина Стуй, навчилася перемагати, боротися, наполягати на своєму, відстоювати істину, йти до мети, досягати успіху та вірити у те, що немає нічого неможливого.
Одяг від PUMA підійде тим, хто любить комфорт та невимушений спортивний стиль. Колекція Infuse Women – це вишуканий стріт-стайл, який зачаровує своєю простотою, лаконічністю та мінімалізмом. Цікаві та делікатні деталі (брендована вишивка, манжети, кишені, розрізи на спині) додають унікальності одягу. Простора посадка забезпечує свободу рухів та додаткову циркуляцію повітря.
До нової колекції Infuse Women від PUMA ввійшли ті речі, які потрібні у будь-якому гардеробі:
- верх (куртки, толстовки, футболки, топи)
- низ (штани, легінси)
- взуття (кросівки, кеди)
- аксесуари (кепки, сумки)
Колекція наповнена 23 елементами, які представлені у таких кольорах, як чорний, білий, молочний, персиковий, рожевий, кавовий та їхніх відтінках.
Матеріали, які використовує PUMA, якісні та довговічні, а ще екологічні, адже виготовлені з переробленої сировини. Таким чином ви можете обрати PUMA та долучитися до захисту довкілля.
Ті елементи гардеробу, які представлені в Infuse Women, ідеальні підходять на щодень: для відпочинку, прогулянок, подорожей, активного дня тощо. Організуйте пікнік на природі, прогуляйтеся містом, парком чи лісом, з друзями чи з сім'єю, з дітьми, з хатніми улюбленцями, вирушайте у мандри машиною чи літаком, йдіть по гриби чи ягоди, пройдіть квест, запишіться на страйкбол чи картинг – насолоджуйтеся своїми рухами та емоціями!
Створіть стильний образ, поєднавши тільки одяг цієї колекції, або ж експериментуйте з тою одежею, яка вже є у вашій шафі. До прикладу, білі кеди пасують і до штанів, і до джинсів, і до спідниць, і до суконь. Кепка доповнить і спортивний костюм, і кежуальний лук (джинси+футболка), а також розбавить стриманий образ (піджак+штани). Сумку можна носити й у спортзал, і на пляж, і кожен день. Футболки PUMA максимально нейтральні, тож стануть компліментарними будь-якому гардеробу. Легінси й топ одягайте на пробіжку чи на заняття йогою, приміром. Толстовки та штани будуть вам у пригоді протягом усіх пір року та за будь-якої погоди. Жінки, які обирають PUMA, відчувають себе впевнено, стильно та розслаблено.
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