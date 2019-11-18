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Жінки вибрали найкращий автомобіль року

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Цьогоріч жінки віддали перевагу Mazda3 - фото 1
Цьогоріч жінки віддали перевагу Mazda3

На автосалоні в Дубаї назвали переможців конкурсу "Всесвітній жіночий автомобіль року" (Women's World Car of the Year 2019). Цього року найкращою автівкою виявилася японська Mazda3. Пропонуємо ознайомитися з переможцями у всіх номінаціях!

Жіноча колегія, до якої входить 41 експерт з 32 країн світу, визначила переможців у кожній з шести категорій: Urban (міський автомобіль), Family (сімейний), Green (електромобілі), Luxury (люксовий), Performance (спортивний), а також SUV (кросовери/позашляховики).

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Переможці усіх шести категорій:

  • Urban Kia XCeed (фіналісти Renault Clio Skoda Skala)
  • Family Mazda3 (фіналісти Toyota Corolla BMW 3-Series)
  • Green Kia Soul EV (фіналісти Audi e-tron Tesla Model 3)
  • Luxury BMW 8-Series (фіналісти Porsche Cayenne Coupe BMW X7)
  • Performance Porsche 911 (фіналісти Mercedes-AMG A35 / 45 Toyota GR Supra)
  • SUV Range Rover Evoque (фіналісти Citroen C5 Aircross Lexus UX)

Традиційно в окрему номінацію винесено "Автомобіль мрії" (Holly Reich Dream Car, у пам'ять про першу жінку-члена журі конкурсу Холі Рейх): в цьому році ним став Porsche Taycan.

У минулі роки найкращими автомобілями за версією Women's World Car of the Year ставали Volvo XC40 (2018 рік), Hyundai Ioniq (2017 рік), Jaguar F-Pace (2016 рік), Volvo XC90 (2015 рік), Mercedes-Benz S-Class (2014 рік) і Ford Fiesta EcoBoost (2013 рік).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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