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Названо місце, в якому жінки найбільше люблять займатися сексом
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Коли ми чуємо про секс, то перше місце, яке спадає нам на думку, – спальня. Але не варто зосереджуватися лише на ліжку. Опитування показало, що не воно є улюбленим серед жінок для заняття сексом. Дізнайтеся, де ж займатися коханням обожнюють жінки найбільше.
Опитування, замовлене компанією з продажів Sleep Cupid, пролило світло на місце, якому віддають перевагу жінки для сексу. Як пише Maxim, ви будете здивованими.
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В опитуванні взяли участь 3000 жінок. Вони відповіли на запитання "Як ви уявляєте собі ідеальне місце для заняття сексом?". На превеликий подив дослідників, а тепер ще й наш, більшість відповіли, що віддають перевагу сексу на сходах.
У чому привабливість сходинок для панянок, поки неясно. Хоча, якщо подумати, сходи дають прекрасні можливості для різних дивовижних поз. До того ж у сходів часто бувають перила, які служать додатковою опорою.
Секс на сходах подобається жінкам найбільше
Після сходів у жіночому рейтингу сексуальної привабливості йдуть секс у публічному місці та секс на пляжі. Тож можете урізноманітнити своє інтимне життя, вибравши одну з цих локацій. Задоволення для вас обох гарантоване.
Можливо, з часом дослідники з'ясують несподівану популярність сходів серед дівчат. А поки можете скористатися цими знанням та призначити дівчині романтичну зустріч не лише у спальні. Здивуйте її та подаруйте максимум задоволення!
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