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Жінки назвали головні мінуси найпопулярніших секс-поз: не роби так більше
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Здавалося б, як можна не любити бодай одну секс-позу? Усі вони прекрасні, на те вони й пози для сексу! Але, як показало опитування, деякі жінки мають іншу думку щодо цього.
В опитуванні видання Women's Health узяли участь 1200 жінок. Їх попросили конкретизувати свої симпатії й антипатії в сексі – назвати улюблені та ненависні секс-позиції. Готовий дізнатися правду, після якої секс уже ніколи не буде таким як раніше?
Варте уваги: Названо місце, в якому жінки найбільше люблять займатися сексом
До твоєї уваги 5 секс-поз, які жінки терпіти не можуть. Спойлер: лідер антирейтингу наприкінці.
5. "69"
Опитані дівчата заявили, що неможливо одночасно задовольняти й отримувати задоволення. Але ми не були б настільки категоричними. Все ж, секс у цій позиції може стати відмінною прелюдією. А от повністю покладатися на нього все ж не варто.
Секс у позі 69 не надто подобається жінкам
4. Місіонерська позиція
Вона не настільки популярна серед жінок через невміння деяких чоловіків правильно переносити вагу на руки. Тож уважно слідкуй за тим, де концентрується основна мас твого тіла під час сексу у цій позиції. Ти ж не хочеш роздавити її у пориві пристрасті?
3. Вершниця навпаки
Цю новину ми якось переживемо. Не так уже й сильно вона популярна серед нас. Адже не надто цікаво спостерігати за спиною партнерки, коли вона намагається отримати задоволення. Та й кут проникнення у цій позиції не надто природний, що не приносить максимум задоволення під час сексу ані тобі, ані твоїй партнерці.
2. Вершниця
А ось тут справжня несподіванка. Ця поза дозволяє нам отримувати задоволення лежачи та практично нічого не роблячи! Але, як виявилося, дівчатам не надто подобається секс у цій позиції. І тут ми можемо їх зрозуміти. Твоя пасивність може не дозволяти їй отримувати достатньо задоволення.
Твоя пасивність під час сексу у позиції вершниця може не вразити її
1. Doggy-style
Ця секс-позиція може не подобатися твоїй партнерці через максимальну глибину проникнення, а також неможливість контролювати темп. Тож ми рекомендуємо слідкувати за її відчуттями, щоб замість задоволення не приносити їй неприємні відчуття.
Ну що ж, тепер ти знаєш, які секс-пози не надто подобаються твоїй партнерці. Але це не означає, що потрібно від них відмовлятися. Просто намагайся попрацювати над собою та відчуттями коханої. Це дозволить вам обом отримувати максимум задоволення!
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