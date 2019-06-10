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Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд

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Незвичайні картини жінок у воді - фото 1
Незвичайні картини жінок у воді / Isabel Emrich

Роботи цієї американки приковують погляд, адже фото з жінками під водою, як може здатися здалека – насправді малюнки, які хочеться розглядати. Зацініть!

Знайомтесь, Ізабель Емріх (Isabel Emrich) – талановита художниця з Каліфорнії яка малює ефектні портрети жінок, які занурюються під воду. Кожна її олійна картина передає момент спокою під поверхнею води.

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"Моя підводна колекція натхненна вивченням спокою, поєднаного з рухом хвиль, який відчувається під час занурення", – ділиться Ізабель. І справді, на картинах можна побачити, як уважно промальовано невеликі хвилі та самі обличчя дівчат.

Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд - фото 333279

Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд - фото 333280

Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд - фото 333281

Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд - фото 333282

Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд - фото 333283

Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд - фото 333284

Джерело всіх фото: Art is Therapy

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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