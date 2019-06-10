Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд

Роботи цієї американки приковують погляд, адже фото з жінками під водою, як може здатися здалека – насправді малюнки, які хочеться розглядати. Зацініть!

Знайомтесь, Ізабель Емріх (Isabel Emrich) – талановита художниця з Каліфорнії яка малює ефектні портрети жінок, які занурюються під воду. Кожна її олійна картина передає момент спокою під поверхнею води.

І ще: Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю

"Моя підводна колекція натхненна вивченням спокою, поєднаного з рухом хвиль, який відчувається під час занурення", – ділиться Ізабель. І справді, на картинах можна побачити, як уважно промальовано невеликі хвилі та самі обличчя дівчат.

Джерело всіх фото: Art is Therapy

Читайте також: Як виглядає новий міст-музей у Китаї