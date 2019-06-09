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ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю

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Робота Стіва Хенкса - фото 1
Робота Стіва Хенкса / Twitter

Ці чуттєві і спокусливі роботи виконані відомим художником Стівом Хенксом. Насолоджуйтеся справжнім мистецтвом!

Стіва Хенкса по праву визнано мистецтвознавцями одним з найкращих художників-акварелістів сучасності.

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Деталі, кольори, емоційність його робіт просто вражають. Стів називає свій стиль емоційним реалізмом. Він часто не малює обличчя моделей, щоб залишити глядачеві простір для уяви. Безумовно, жінки в мистецтві Стіва Хенкса – головні. І ми, звісно, впевнені, що митець зробив правильний вибір. "Емоції це те, що я зображую. Реалізм це те, як я це роблю".

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Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333031

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333032

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333033

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333034

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333035

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333036

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333037

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333038

Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю - фото 333039

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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