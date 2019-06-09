Сексуальні дівчата, намальовані аквареллю

Ці чуттєві і спокусливі роботи виконані відомим художником Стівом Хенксом. Насолоджуйтеся справжнім мистецтвом!

Стіва Хенкса по праву визнано мистецтвознавцями одним з найкращих художників-акварелістів сучасності.

І ще: Як виглядає новий міст-музей у Китаї

Деталі, кольори, емоційність його робіт просто вражають. Стів називає свій стиль емоційним реалізмом. Він часто не малює обличчя моделей, щоб залишити глядачеві простір для уяви. Безумовно, жінки в мистецтві Стіва Хенкса – головні. І ми, звісно, впевнені, що митець зробив правильний вибір. "Емоції – це те, що я зображую. Реалізм – це те, як я це роблю".

Читайте також: У мережі показали, як знімали сцену з Чорнобиля на Троєщині