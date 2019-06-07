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Як виглядає новий міст-музей у Китаї

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Міст-музей у Китаї - фото 1
Міст-музей у Китаї / dezeen

Компанія Atelier FCJZ відкрила в китайському Цзішоу художню галерею, яка з'єднує береги річки, що протікає через стару частину міста. Спорудою можна скористатися і як звичайним мостом, щоб потрапити з однієї частини міста в іншу.

Місцева влада спочатку планувала відкрити галерею на околиці міста, де розвиваються сучасні райони, які швидко розвиваються, але Atelier FCJZ запропонувала зробити музей доступнішим і для цього розташувати його в центрі.

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Художній музей став і пішохідним мостом. Ми сподіваємося, що місцеві жителі будуть не тільки спеціально приходити, щоб побачити мистецтво, але і зустрінуться з ним по дорозі на роботу, в школу або в магазин, – говорить представник Atelier FCJZ

Міст споруджений ніби з двох мостів, які складені разом: сталева конструкція внизу і бетонна арочна будівля музею у верхній частині. Перейти з берега на берег можна по обох мостах. Автори проекту бачать своє завдання в тому, щоб якомога органічніше впровадити культуру в життя суспільства.

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Джерело: dezeen
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