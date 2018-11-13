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Науковці з'ясували, наскільки швидко формується відчуття закоханості

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Для того, щоб закохатися потрібно значно менше часу - фото 1
Для того, щоб закохатися потрібно значно менше часу / powerofpositivity

Результат попередніх досліджень, на думку фахівців, є дещо некоректним.

Німецькі вчені з Університету Отто Фрідріха провели дослідження, яке показало, що закоханість може початися за лічені секунди.

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В експерименті брали участь 25 добровольців, яким запропонували розглядати фото незнайомців на сайті знайомств. Результати наукової праці показали, що 244 мілісекунд людині достатньо, щоб визначити статеву приналежність особистості на фото.

Наступні 59 мілісекунд дають можливість зрозуміти – чи виникне симпатія до потенційного партнера чи ні.

Отримані результати вказують на те, що для виникнення відчуття закоханості достатньо 33 секунд. Раніше цей показник становив 1 хвилину.

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Джерело: med2
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