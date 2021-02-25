У Ford показали найрозкішнішу версію Explorer

Ford представив новий кросовер Explorer в комплектації King Ranch. Він створений у співпраці компанії з найбільшим ранчо Техасу.

Головна особливість автомобіля в його багатому інтер'єрі, обробленим шкірою і натуральним деревом, ручною прострочкою та логотипами Running W. Також встановлено пакет Premium Technology з мультиконтурними масажними кріслами, 10,1-дюймовим центральним тачскріном з портретною орієнтацією і акустикою B&O Sound System з 14 динаміками, яка спеціально адаптована під салон моделі.

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Серед зовнішніх особливостей:

сітчаста решітка кольору Stone Gray;

20-дюймові алюмінієві диски з емблемою Running W;

накладка на багажні двері;

хромовані патрубки випускної системи;

бейджик з назвою комплектації.

Ford Explorer King Ranch має тільки трилітровий турбований двигун EcoBoost V6, який видає 370 кінських сил. У цій комплектації агрегат вперше запропонують з повним і з заднім приводами. Єдина коробка передач – 10-ступінчастий автомат.

У стандартне оснащення включені буксирувальний пакет і розширений набір систем безпеки і водійських асистентів Ford Co-Pilot360 Assist+ з адаптивним круїз-контролем і голосовим управлінням низкою функцій.

У США автомобіль почнуть продавати вже навесні. Задньопривідний варіант буде коштувати 52 350 доларів, повнопривідний – на 2 тисячі доларів дорожче.

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