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У Ford показали найрозкішнішу версію Explorer

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Ford Explorer King Ranch - фото 1
Ford Explorer King Ranch / motor1

Ford представив новий кросовер Explorer в комплектації King Ranch. Він створений у співпраці компанії з найбільшим ранчо Техасу.

Головна особливість автомобіля в його багатому інтер'єрі, обробленим шкірою і натуральним деревом, ручною прострочкою та логотипами Running W. Також встановлено пакет Premium Technology з мультиконтурними масажними кріслами, 10,1-дюймовим центральним тачскріном з портретною орієнтацією і акустикою B&O Sound System з 14 динаміками, яка спеціально адаптована під салон моделі.

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Серед зовнішніх особливостей:

  • сітчаста решітка кольору Stone Gray;
  • 20-дюймові алюмінієві диски з емблемою Running W;
  • накладка на багажні двері;
  • хромовані патрубки випускної системи;
  • бейджик з назвою комплектації.

Ford Explorer King Ranch має тільки трилітровий турбований двигун EcoBoost V6, який видає 370 кінських сил. У цій комплектації агрегат вперше запропонують з повним і з заднім приводами. Єдина коробка передач – 10-ступінчастий автомат.

У стандартне оснащення включені буксирувальний пакет і розширений набір систем безпеки і водійських асистентів Ford Co-Pilot360 Assist+ з адаптивним круїз-контролем і голосовим управлінням низкою функцій.

У США автомобіль почнуть продавати вже навесні. Задньопривідний варіант буде коштувати 52 350 доларів, повнопривідний – на 2 тисячі доларів дорожче.

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У Ford показали найрозкішнішу версію Explorer - фото 449133
У Ford показали найрозкішнішу версію Explorer - фото 449135
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У Ford показали найрозкішнішу версію Explorer - фото 449136

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Джерело: motor1
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