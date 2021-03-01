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Повторити досягнення: Alfa Romeo збирається випустити ще один найкрасивіший седан у світі
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У мережі з'явилася інформація про те, що Alfa Romeo готує седан Е-класу, який стане прямим конкурентом BMW 5 Series. Не встигли фанати марки потішитися новині про появу майбутнього кросовера Tonale, який вже називають найкрасивішим авто в своєму класі, як італійці знову дивують.
У компанії йде розробка великого седана, який має конкурувати з визнаними німецькими лідерами ринку – BMW 5 і Е-класом від Mercedes. Правда, питання створення такого авто не є швидким. Зазначається, що на ринку седан від Alfa Romeo з'явиться не раніше 2025 року.
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Але уже опубліковані рендеринг моделі та інформація про те, що авто буде більшим, ніж нинішній седан Giulia. І таким чином стане флагманом Alfa Romeo.
Судячи з неофіційного зображення, нова Alfa Romeo обіцяє стати одним з найкрасивіших авто на ринку. Також журналісти відзначають явне повернення дизайнерських особливостей Alfa Romeo до часів успішних моделей 159 і Brera. Свого часу ці автомобілі багаторазово визнавалися найкрасивішими авто на ринку. І зараз вважаються класикою.
Модель буде побудована на новій платформі Giorgio, на розробку якої компанія планує витратити 1 млрд євро. Платформа передбачає можливість використання бензинового мотора, гібридної силової установки і суто електричного двигуна.
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