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Жінки назвали ідеальну тривалість сексу

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Ідеальний секс - фото 1
Ідеальний секс / The Chorizo Chronicles

Вчені змогли знайти відповідь на питання, яке цікавить дуже багатьох. Вони з'ясували, скільки має тривати ідеальний секс.

Данські вчені з'ясували ідеальну тривалість статевого акту. Експерти опитали 300 жінок, які озвучили ідеальну для себе тривалість сексу.

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Жінки згадували різні цифри, але, підсумувавши всі відповіді, фахівці вирахували середній показник. Він, за словами вчених, становить 24 хвилини 12 секунд. З точки зору жінок саме таку кількість часу має тривати найкращий статевий акт.

Разом із тим жінкам ставили й інші запитання. Зокрема, щодо розміру статевого члена партнера. Більшість жінок заявили, що для них не має значення довжина, головне, як супутник поводиться в ліжку, наскільки він ніжний і чутливий.

Вчені опитали 300 жінок - фото 334461
Вчені опитали 300 жінок

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Джерело: thesun
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