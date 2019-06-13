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Лікарі назвали найкращі афродизіаки для чоловіків

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Ще одна важлива рекомендація – споживання води - фото 1
Ще одна важлива рекомендація – споживання води / rd.com

Однак цей процес можна якщо не зупинити, то значно сповільнити за допомогою ряду продуктів-афродизіаків,

В першу чергу, це риба. Жирні сорти, наприклад, тунець, багатий незамінними амінокислотами і вітаміном Д. Позитивний вплив позначається і на генетичній складовій, що вкрай важливо в процесі зачаття. Ще один корисний продукт – авокадо.

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Рослинні жири, які є в авокадо, забезпечують організм необхідними вітамінами, зміцнюють серцево-судинну систему і сприяють виведенню токсинів, шкідливих для прохідності судин. Виноград червоних сортів містить расвератрол, речовину, що покращує якість сперми.

Виноград покращує якість сперми - фото 333914
Виноград покращує якість сперми

Фахівці стверджують, що наявність цих трьох продуктів при регулярному вживанні зміцнює чоловіче здоров'я і складає ідеальне поєднання для потенції. Ще одна важлива рекомендація – споживання достатньої кількості рідини в організмі, а саме чистої води, яку не можна замінювати чаєм або кавою. Шкідливих звичок ж, таких як алкоголь і куріння, варто взагалі уникати.

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Джерело: rd.com
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