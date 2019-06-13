Лікарі назвали найкращі афродизіаки для чоловіків

Однак цей процес можна якщо не зупинити, то значно сповільнити за допомогою ряду продуктів-афродизіаків,

В першу чергу, це риба. Жирні сорти, наприклад, тунець, багатий незамінними амінокислотами і вітаміном Д. Позитивний вплив позначається і на генетичній складовій, що вкрай важливо в процесі зачаття. Ще один корисний продукт – авокадо.

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Рослинні жири, які є в авокадо, забезпечують організм необхідними вітамінами, зміцнюють серцево-судинну систему і сприяють виведенню токсинів, шкідливих для прохідності судин. Виноград червоних сортів містить расвератрол, речовину, що покращує якість сперми.

Виноград покращує якість сперми

Фахівці стверджують, що наявність цих трьох продуктів при регулярному вживанні зміцнює чоловіче здоров'я і складає ідеальне поєднання для потенції. Ще одна важлива рекомендація – споживання достатньої кількості рідини в організмі, а саме чистої води, яку не можна замінювати чаєм або кавою. Шкідливих звичок ж, таких як алкоголь і куріння, варто взагалі уникати.

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