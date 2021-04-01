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5 простих хитрощів, які подарують максимум задоволення під час сексу
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Секс – це не лише про коливання взад-вперед. Це надзвичайно приємний процес, який дарує задоволення вам обом. А якщо ще й не забувати про ці 5 хитрощів, то секс вийде на абсолютно новий рівень.
Якщо ти хочеш отримувати й дарувати ще більше задоволення під час сексу, тобі потрібно взяти на озброєння ці кілька хитрощів. Як пише MPort, з їхньою допомогою можна перетворити звичайне заняття сексом на неймовірно приємний процес, від якого ніхто не захоче відмовитися.
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1. Прелюдії
Попередні ласки приємні та щирі, на думку дам – це прояв чоловічої любові. До того ж прелюдія підготує її до подальшого процесу насолоди. Не варто забувати про те, що партнерці потрібно дещо більше часу для розігріву. Тож варто потурбуватися про те, щоб вона була фізично й емоційно налаштована на секс.
2. Романтика
Палаючі свічки, розслаблююча музика, напівтемрява, квіти та шампанське. Так, це звучить та виглядає шалено банально. Але ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що романтична атмосфера позитивно вплине на клімат у спальні. Якщо ти все правильно зробиш, то твоя кохана почуватиметься максимально розкутою та готовою до експериментів.
3. Легка агресивність
Можна додати до заняття сексом нотку агресії. Відкрийся первісним відчуттям. Розбуди у собі звіра. Це дозволить їй побачити перед собою сильного та впевненого чоловіка, котрий чітко знає, чого хоче. І конкретно у цей момент він хоче свою партнерку, яка лежить поруч з ним у ліжку.
4. Фантазії
До заняття сексом потрібно підходити значно ґрунтовніше. Не соромся спитати у своєї коханої, що б вона хотіла спробувати. Це дозволить не лише втілити у життя її інтимні фантазії, а й неабияк урізноманітнити ваше сексуальне життя.
5. Голос
Мовчазний секс – не найкраще, про що ви могли б мріяти. Це пристрасне заняття просто зобов'язане супроводжуватися вигуками та словами. Ти можеш засипати її компліментами, а також говорити слова, які збуджують. Але не перестарайся, адже заняття сексом не повинне перетворитися на стендап.
Гайда використовувати ці маленькі хитрощі під час заняття сексом. Вони не лише позитивно вплинуть на клімат у вашій спальні, а й дозволять отримувати ще більше задоволення від цього приємного процесу.
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