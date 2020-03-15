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Жінки і ці дні: кумедне відео від хлопця підкорило Reddit

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Жінки у критичні дні - фото 1
Жінки у критичні дні

Кожного місяця жінки стикаються з далеко не найприємнішими відчуття у світі, тож у такі моменти під гарячу руку можуть потрапити всі навколо: від чоловіків і навіть до котів. Цей кумедний ролик показує, як деякі красуні рятуються в цей період.

На платформі Reddit користувач з ніком -EG- поділився життєвим відео про жінок, яке швидко опинилось у трендах. За короткий час допис переглянули понад 78 тисяч переглядів та більше як 900 коментарів. А все тому, що на ньому дівчина у "цей час місяця", як відзначив автор.

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На відео можна побачити дівчину, яка лежить під ковдрою і періодично хапає печиво та котів. Коментатори різної статі зізнались, що почуваються інколи так само.

It's that time of the month. from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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