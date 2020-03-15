Коли застряг: епічне відео з котом розсмішило мережу

Користувачі не можуть втримати сміх від кумедного запису з котом, який усвідомив всю складність життя. Власники пухнастиків точно зрозуміють, як це, адже ці домашні улюбленці постійно знаходять для себе пригоди!

На платформі Reddit користувач з ніком St0pX поділився смішним записом з котом, який опинився у доволі важкій ситуації. За короткий час ролик переглянули понад 23 тисячі осіб, а ще більше як сотня залишили коментарі. І це не дивно, адже серед величезної кількості милих відео з котиками цей пухнастик вирізнився реакцією на те, що застряг між поручнями. Здається, він реально не зрозумів, як так трапилось і чому його голова не може протиснутись назад.

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Коментатори ж почали ділитись своїми епічними історіями про улюбленців, які обожнюють влаштовувати гармидер та застрягати у найдивніших місцях.

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