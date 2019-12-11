Жінки-гноми: німецький письменник переробив казку про Білосніжку на сучасний лад

Письменник Стефан Калінскі переписав "Білосніжку" братів Грімм так, щоб казка несла феміністський посил: він прибрав з неї перевагу чоловіків, додав героїв з різних культур, а також переписав сюжетні повороти. Казку Калінскі написав для своєї 5-річної дочки, щоб показати: головне – хоробрість.

Німецький письменник Стефан Калінскі наділив головну героїню новими рисами характеру – тепер вона не безпорадна жертва патріархату, а вільний і сміливий персонаж, здатний долати свої страхи. Нововведення в казці помітні вже з початку: по-перше, у Білосніжки стала темніша шкіра. По-друге, вона тепер не найкрасивіша, зате найсміливіша. Саме тому мачуха їй заздрить і відправляє єгеря її вбити.

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Далі – все як в оригіналі, але тепер героїню зустрічають сучасні версії гномів. Це не однотипні білі коротуни з бородами, а сім представників різних статей, рас і культур. Білосніжка живе з ними (в поліаморних відносинах чи ні – не уточнюється), поки не кусає яблуко злої мачухи.

Від яблука Білосніжка "вмирає", але потім до неї приходить принц: замість того, щоб поцілувати її, він ніяково спотикається об кришталеву труну, і шматок отруєного яблука вилітає з горла принцеси. Вона прокидається і мстить мачусі, після чого вирушає разом з друзями в навколосвітню подорож. Ніяких "і жили вони довго і щасливо" в кінці казки немає. Як і весілля – Білосніжка і принц залишилися просто друзями.

За словами Калінскі, казки сильно впливають на дітей, тому він прагне передати в цій ігровій формі найважливіші настанови. Наприклад, про те, як правильно ставитися до себе: письменник не хоче, щоб його дочка думала тільки про те, як би сподобатися протилежній статі.

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