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Її не могли подужати 100 років: студент розв'язав складну фізичну задачу

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Бульбашки повітря завжди підіймаються наверх посудини - фото 1
Бульбашки повітря завжди підіймаються наверх посудини

Швейцарському студенту вдалося знайти відповідь на загадку, яка не піддавалася вченим понад 100 років. Хлопець з'ясував, чому бульбашка повітря не підіймається вгору у вузькій вертикальній посудині. Для пошуку відповіді студент провів низку вимірювань і зміг пояснити, чому так відбувається.

Кожен бачив, як в пляшці мінеральної води повітря в формі бульбашок підіймається на поверхню води. Таке явища давно зрозуміле з точки зору фізичних процесів. Але до цього часу нікому не вдавалося зрозуміти, чому повітря не рухається у вузькій колбі, товщина якої складає всього кілька міліметрів.

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Як правило, якщо рідина в нерухомому стані, повітря, яке не зустрічає перешкод, повинне підійматися. За весь час висувалися різні думки. Наприклад, що справа полягає в дуже тонкій плівці рідини.

Студент Васим Дхауаді після проведення дослідження зробив висновок, що бульбашка повітря не застрягає в посудині. Насправді, вона рухається дуже повільно. Настільки, що погляд рух не вловлює. Висновок допоміг зробити інтерферометричний спосіб дослідження. Васим Дхауаді вважає, що отримані результати допоможуть при вивченні рухів у різних рідинах в особливих умовах.

Насправді повітря не застрягає у посудині - фото 372932
Насправді повітря не застрягає у посудині

Це ще один крок науки вперед, який стане важливим доповненням деяких вже наявних досліджень. Також він посприяє новим відкриттям, наприклад, у сфері біологічних систем.

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Джерело: Mens Life
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