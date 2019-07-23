Жінки цих знаків Зодіаку ніколи не повертаються до колишніх

Часто доля підкидає можливість відновити старі стосунки, однак представниці цих знаків Зодіаку ні за яких обставин не повертаються до колишніх коханих.

Жінки цих знаків Зодіаку не вірять у те, що розбите серце можна склеїти, а також не ведуться на зізнання колишніх чоловіків. Вони не у захваті від того, щоб давати людям другий шанс.

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Овен

Вони точно знають, чого хочуть і йдуть до цього. Такі жінки не будуть витрачати свій дорогоцінний час на те, що не варте їх уваги. В тому числі і на людей, з якими не вдалось зжитися. Варто відзначити, що представниці не надто переймаються розлукою і доволі швидко закохуються.

Стрілець

Цим жінкам необхідно завжди почуватися на висоті, а також бути серед хороших людей та стрімких подій. Тому нещасливі стосунки точно не для них, а повертатись до вічного суму нікому не захочеться. Якщо Стрільці почуваються некомфортно у стосунках, то нізащо не оберуть їх знову.

Козеріг

Такі жінки доволі довго та прискіпливо приймають рішення, тому у них неможливо вагатися. Відтак, повернення колишніх ніколи не має навіть потенціалу, адже Козероги вже встигли обдумати всі за і проти, а ще раз витрачати час на сумніви не полюбляють.

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