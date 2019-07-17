Ці знаки Зодіаку найхолодніші у стосунках

Деякі люди у стосунках віддають сповна, приділяючи другій половинці максимум своєї уваги та часу. Однак представники цих знаків Зодіаку доволі черстві у любовних справах, через що часто бувають самотніми.

Поки хтось звертає гори та готовий говорити про свої почуття без перерви на каву, інші ж доволі стримані і в словах, і в діях. Саме такими з вигляду холодними вважаються ці три знаки Зодіаку. Їхня черствість частенько грає проти них, однак все ж справжнє кохання здатне розтопити і їх серця.

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Козеріг

У таких людей інколи просто виникає брак будь-яких проявів емоцій. Вони надто серйозні та практичні для романтичних моментів. У будь-яких стосунках вони шукають щось корисне для себе, а от сентиментальність - це лише зайва проблема, яка забирає час та енергію. Звісно ж, закохані Козероги намагаються боротись з такими своїми рисами, але для цього повинна бути реальна довіра та впевненість у любові до кінця життя.

Скорпіон

Щирі Скорпіони, як би це не звучало, є доволі рідкісними, адже ці люди не надто люблять виставляти свої думки та почуття на публіку. Їм байдуже на чужі емоцій та принципи, а егоїзму їм не бракує. Зате у стосунках вони полюбляють бути керівниками та домінувати у всьому, використовуючи людей у якості інструментів для втілення власних бажань. Звісно ж, закохані Скорпіони не так погані, просто другій половинці варто мати сталеві нерви.

Близнюки

На перший погляд ці люди видаються неймовірно емоційними, але насправді у них є крижане друге я. Вони не обожнюють слухати чужі теревені та перейматись чужими проблемами. До певного віку Близнюки не надто цінують дружбу та стосунки, адже з легкістю здатні перевернути свій світ повністю. Що ж до кохання, то їм потрібно постійно шукати розвиток та рух, а нудний і стабільний партнер для такого не надто підійде.

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