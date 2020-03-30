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Карантин Коронавірус

Коронавірус в Україні: останні новини 30 березня про хворих на COVID-19

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коронавірус в Україні - фото 1
коронавірус в Україні

Українці перебувають на карантині, а медики фіксують нові випадки зараження. Дивіться далі статистику хворих на коронавірус та актуальну інформацію про зараження в Україні станом на 30 березня.

Станом на 10:00 понеділка 30 березня, згідно з офіційною статистикою, інфікованих коронавірусом в Україні – 480 осіб.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

І ще: Від Італії до Ізраїлю: українці розповідають, як проходить карантин у світі

За попередню добу було зафіксовано 62 нових випадки зараження коронавірусом та 2 264 повідомлення про підозру на COVID-19.

Загальна статистика по Україні:

Захворіли 480
Одужали 6
Померли 11

Найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано у Київській та Чернівецькій областях. Також зауважте, що через пандемію по всій Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Коронавірус в Україні: останні новини 30 березня про хворих на COVID-19 - фото 394915

Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у 23 областях:

Київська область

 151

Чернівецька область

 75

Івано-Франківська область

 41

Тернопільська область

 60

Рівненська область

 11

Запорізька область

 11

Одеська область

 8

Волинська область

 2

Львівська область

 6

Дніпропетровська область

 8

Житомирська область

 5

Черкаська область

 50

Херсонська область

 1

Луганська область

 2

Донецька область

 6

Вінницька область

 23

Закарпатська область

 1

Кіровоградська область

 4

Полтавська область

 1

Сумська область

 9

Харківська область

 1

Чернігівська область

 2

Хмельницька область

 2

Уникайте зараження коронавірусом: не контактуйте з людьми та тваринами, не їжте сире, добре обробляйте/смажте/варіть м'ясо, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтеся самоізоляції та карантину, покращуйте імунітет.

Телефонні гарячі лінії

Якщо ви виявили у себе симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати) та маєте підстави підозрювати, що ви заразилися (якщо ви контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви самі були закордоном), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні: останні новини 30 березня про хворих на COVID-19 - фото 393719

Коронавірус у світі

Найбільше хворих на коронавірус осіб зафіксовано в США, Китаї, Італії, Іспанії та Німеччині. Ознайомтеся з повною статистикою ТУТ.

Загальна статистика по світу станом на 30 березня:

Захворіли 723 700
Одужали 152 032
Померли 34 018
Коронавірус в Україні: останні новини 30 березня про хворих на COVID-19 - фото 394898

До теми: Як правильно провести самоізоляцію: інструкція від МОЗ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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