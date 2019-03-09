Жінки чи чоловіки: названо, хто важче переживає розрив стосунків

Науковці визнали, хто у парі важче переживає розлучення. Дізнайтеся, хто: жінки чи чоловіки?

Науковці з Бінгемтонгского університету визначили, що чоловіки переживає розставання дуже важко і болісно. ​​Вони не демонструють свої почуття на публіці, а всередині вирують емоції. Розрив відносин дається чоловікам важче, ніж жінкам.

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Фахівці опитали понад 5 тисяч осіб з 96 країн і з'ясували: розрив стосунків чоловіки переносять набагато гірше, ніж жінки, хоча і не показують цього близьким і рідним. Відразу після розриву вони можуть поводитися досить спокійно. Усвідомлення приходить до них потім, а разом з тим і страждання.

Можливо, це обумовлено еволюцією. Жінки, як правило, вкладають у відносини більше сенсів, ніж чоловіки. Для слабкої статі коротка романтична зустріч може закінчитися вагітністю, після цього жінку чекає кілька років догляду за немовлям, вона буде прив'язана до нього, змушена буде закинути кар'єру і т.д. Чоловік може відразу ж відправитися додому, йому не обов'язково брати участь у вихованні дитини. Жінка зобов'язана з самого початку зробити правильний вибір партнера – якщо не хоче залишитися одна з дітьми на руках. – розповідає автор дослідження Крейг Морріс.

Тому розрив відносин з "відповідним" партнером більше болю завдає саме жінці. Це для неї – мало не кінець світу. Чоловіки довгий час вважають, що відносини потрібні перш за все партнерці, отже, піклуватися про них повинна вона. Проте коли пара розходиться, для чоловіків виявляється більшим сюрпризом те відчуття порожнечі, яке вони починають відчувати.

Навколишнім здається, що чоловік не відчуває ніяких почуттів з приводу розставання, але це не так. Він просто висловлює їх по-іншому. Сильна стать відчуває гнів, але ніяк не вихлюпує його, тому й страждає від руйнівної сили цього почуття. Жінки після розриву, як правило, плачуть, намагаються виговоритися, записують свої почуття і т.д. Така поведінка більш конструктивна, чоловіки вибирають деструктивну стратегію. А все тому що вони не хочуть впасти обличчям в бруд перед друзями й близькими, бажають зберегти власну самооцінку. Якщо жінкам заборонити ділитися проблемами, то вони будуть переживати сильніше. А чоловіки відверто розмовляти про почуття майже не вміють. Вони заздалегідь впевнені, що не дочекаються співпереживання.

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