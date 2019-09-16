Жінки чи чоловіки: хто насправді заробляє більше у кіно

Акторська кар'єра не завжди гарантує славу та впізнаваність, а також і високу зарплату. Однак хто у кіно заробляє більше – дівчата чи хлопці?

Команда дослідників з університетів Вісконсіна, Гаддерсфілда та Ланкастера вирішила визначити, як за однакову роботу на знімальному майданчику платять акторам різних статей. Виявилось, що питання гендерної рівності у кіно – доволі складна тема.

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Учені проаналізували зарплатню акторів з 1343 фільмів, які знімались у 1980-2005 роках. І результати доволі разючі, адже у середньому дівчата за кожен фільм отримували на 1,1 млн доларів менше (на 20%), аніж хлопці. Дослідники наголошують, що навіть зараз ситуація не надто змінилась.

Чудовим прикладом можна назвати стрічку "Американська афера" (2013), за яку Крістіан Бейл та Бредлі Купер заробили по 2,5 млн доларів, а от красуня Емі Адамс – лише 1,25 млн.

Американська афера, дивитись трейлер фільму онлайн:

Важливим фактом є те, що кожен з них провів на майданчику однакову кількість часу, а саме 45 днів. До слова, за стрічку Емі Адамс отримала перемогу у номінації "Найкраща жіноча роль" на Золотому глобусі. А загальна зарплатня жінок, які працюють над зйомками, удвічі менша, аніж в чоловіків за аналогічну роботу.

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