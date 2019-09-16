Беверлі-Хіллз, 90210: пісня українця стала саундтреком продовження серіалу

У фінальній серії перезапуску культового серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210" прозвучала пісня Sunsay українського електронного проєкту Cape Cod. Дивіться самі!

Cape Cod – електронний проєкт київського саунд-продюсера і музиканта Максима Сікаленко. У 2018 році він разом з ірландським блюзовим вокалістом Річардом Фаррелом випустив пісню Sunsay. Трек ввійшов в альбом українця Echoes.

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Саме пісня Sunsay прозвучала в заключній серії продовження "Беверлі-Хіллз, 90210".

"Важко словами описати те безмежне відчуття чистої ейфорії, коли твоя пісня раптово опиняється в одному з найголовніших і найважливіших серіалів твоєї юності. Будучи тінейджером 90-х, я екіпірував себе всім мерчем по "Беверлі-Хіллз, 90210", який можна було знайти в районах ринків Юність і Троєщина. У хід йшло все – блокноти, зошити, щоденники, пенали та вишенька на торті – священний рюкзак. Так можна було хоч і в мріях, але стати ближчим до героїв серіалу, яких ти подумки зараховував до своїх друзів і приятелів. Якщо порівнювати це з наступними поколіннями, то 90201 був чимось на зразок Skins для покоління 00-х і "Ейфорією" для 10-х", – поділився Cape Cod.

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