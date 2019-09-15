Топ фільмів, заради яких хочеться стерти собі пам'ять

Що може замінити перегляд фільму, від якого не відірватися? Такі відчуття викликають Дюнкерк і Зелена миля, Невидимий гість, Тихе місце... а які ще фільми варто віднести до цього списку?

Сильніше. Американська біографічна драма 2017 року режисера Девіда Гордона Гріна за сценарієм Джона Поллоно, заснованого на однойменній біографічній книзі Джеффа Баумана, написаній у співавторстві з Бретом Вайттером. Фільм розповідає історію Баумана, який втратив ноги під час вибухів на Бостонському марафоні у 2013 році. Головну роль виконав Джейк Джилленхол.

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Одержимість. Музична психологічна драма американського режисера Дем'єна Шазелла. Названий фільм на честь інструментальної п'єси Хенка Леві. Картина стала професійним повнометражним дебютом Шазелла. Геній може бути хорошим учителем або поганим. А може поєднувати в собі обидві речі.

Мізери. Американський трилер режисера Роба Райнера, що вийшов на екрани в 1990 році. Екранізація однойменного роману Стівена Кінга За роль в цьому фільмі Кеті Бейтс отримала премії Оскар і Золотий глобус.

Том на фермі. Фільм режисера Ксав'є Долана, що вийшов на екрани в 2013 році. Сюжет стрічки заснований на п'єсі Мішеля Марка Бушара. Прем'єра картини відбулася в рамках основного конкурсу 70-го Міжнародного кінофестивалю у Венеції.

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