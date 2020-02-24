Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв

Якщо ви хочете придбати машину, то, звичайно, потрібно зрозуміти як вона працює і чи комфортно саме вам у ній. Читайте далі та дізнайтеся, що вам варто знати перед тим, як брати автомобіль на тест-драйв.

Для самого початку важливо зрозуміти, що ж саме ви хочете: яка марка, тип кузова, які технічні характеристики для вас краще тощо. Тоді вам не доведеться бігати по автосалону від одного автомобіля до іншого.

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Для проведення тест-драйву потрібен попередній запис. Підберіть потрібний вам дилерський центр, зателефонуйте і призначте дату та час. Зауважте, що це загальні правила та поради, але вони можуть відрізняти у конкретному автосалоні, тож не зайвим буде уточнити все з конкретними працівниками вашого дилерського центру.

Також потрібно врахувати деякі правила для проведення тест-драйву. Зазвичай, дозволяється проводити тест-драйв водіям старше 20 років. Стаж водіння повинен бути не менше 3 років. Ви повинні мати з собою паспорт та посвідчення водія.

Для початку заповнюються відповідні документи. Перше коло заїзду проведе консультант для того, щоб ознайомити вас з навігацією автомобіля. Після цього ви зможете сісти за кермо, і разом з консультантом проїхатися на машині.

Під час пробної поїздки потрібно постаратися повністю відчути автомобіль. Для цього можна проїхати по жвавій вулиці та повторити ті дії, які ви робите щодня: припаркувати машину, здати назад, спробувати обгін.

Тест-драйв – це попередній перегляд, тому ви не зобов'язані купувати протестований автомобіль.

Якщо машина не зовсім влаштовує, потрібно повідомити менеджеру всі зауваження. Він зможе запропонувати інший варіант. Краще провести кілька заїздів на різних машинах, і вже потім вибрати автомобіль своєї мрії.

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