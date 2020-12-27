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Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають

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Ці вчинки чоловіків подобаються жінкам - фото 1
Ці вчинки чоловіків подобаються жінкам

Побут з часом з'їдає усю романтику між вами. З часом ви заклопотані роботою, дітьми, покупками і так далі. Але це може вкрай негативно вплинути на ваші стосунки. Подарувати їм свіжості можна, якщо робити те, що подобається жінкам. До вашої уваги 3 складові, які покращать ваші стосунки.

Хочете повернути пікантність вашим стосункам. Робіть ці 3 речі, які подобаються усім жінкам.

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1. Коли ви ревнуєте, але в міру

Кожній жінці надзвичайно приємно розуміти, що чоловік вважає її винятково своєю. Тож ревнощі дарують панянці впевненості як у собі, так і в вас. Але варто розуміти, що ревнощі мають бути в міру. Влаштовувати скандал через телефонний дзвінок друга або похід на каву з коліжанками – погана ідея!

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Дрібні ревнощі дозволяють зрозуміти, що вона для вас важлива

2. Коли ви робите комплімент у присутності іншої жінки

Недостатньо просто робити компліменти. Жінкам особливо подобається, коли ви засипаєте їх компліментами у присутності інших. І тут немає нічого дивного. Панянкам властиве певне відчуття конкурентності. Тож їй буде приємно розуміти, що саме вона на фоні інших спокушає і подобається вам найбільше.

Та й подругам потім буде що обговорити. Адже коханий їхньої коліжанки не лише галантний, а й не соромиться проявляти свої почуття не лише в межах квартири.

3. Коли ви будуєте з нею далекі плани

Жінкам властиво планувати на кілька років наперед. Тож чоловік, який готовий робити це разом зі своєю коханою, – справжній скарб. Ви можете візуалізувати собі майбутнє весілля, медовий місяць, спільне життя. Усе це додасть їй упевненості в тому, що поруч із нею саме той чоловік, з яким можна провести решту свого життя!

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Побудова спільних планів дарує їй упевненість у ваших почуттях

Робіть усе це, щоб ваша кохана почувалася упевненою поруч з вами. Їй буде приємно, тож і ви зможете отримати ще більше задоволення від стосунків. Але пам'ятайте, що усе потрібно робити від щирого серця. Адже інтуїція панянок не підводить майже ніколи!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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