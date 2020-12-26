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20 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
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Язик мій – ворог мій. І ця фраза особливо актуальна під час сексу. До твоєї уваги 20 фраз, які не варто озвучувати в ліжку, щоб не зіпсувати романтичний процес. Слідкуй за язиком, щоб ваше побачення не стало останнім.
Дозволяємо ляснути себе по губах щоразу, коли тобі на думку спадатиме одна з цих фраз. Затям собі раз і назавжди, що цим словам не місце у вашій спальні. Чи де б ви не займалися сексом!
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20 фраз, які не можна вимовляти під час сексу
1. Мені більше подобалося, як це робила моя колишня дівчина.
2. Ти що, уявляєш себе порнозіркою?
3. Люба, не могла б ти робити це швидше? Мені завтра рано прокидатися.
4. Тобі добре? Ти впевнена? Точно?
5. Чим це так дивно пахне?
6. І часто ти так лягаєш в ліжко з малознайомими чоловіками?
7. У мене ніколи ще не було жінки.
8. Ти кінчила? Ні? А зараз?
9. Ти коли-небудь бачила такий здоровий?
10. Тобі б в спортзал походити.
11. З іншого боку, ти права. Давай дійсно вимкнемо світло.
12. Я туди потрапив?
13. Тільки тихіше, у мами дуже чуйний сон!
14. Можна, я назву тебе поганим словом? Мене це збуджує.
15. Чого соромитися, якщо ми все одно ніколи з тобою більше не побачимося!
16. А я в тебе точно перший?
17. Я думав, ти натуральна блондинка ...
18. Ти що, не вживаєш таблеток?
19. Як, ти кажеш, тебе звуть?
20. Стривай, я зараз піду за сокирою і гумовими рукавичками.
Спробуй уникати цих фраз під час сексу, щоб не зіпсувати процес горобцем, який невдало вилетів з твого рота!
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