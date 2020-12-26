20 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу

Язик мій – ворог мій. І ця фраза особливо актуальна під час сексу. До твоєї уваги 20 фраз, які не варто озвучувати в ліжку, щоб не зіпсувати романтичний процес. Слідкуй за язиком, щоб ваше побачення не стало останнім.

Дозволяємо ляснути себе по губах щоразу, коли тобі на думку спадатиме одна з цих фраз. Затям собі раз і назавжди, що цим словам не місце у вашій спальні. Чи де б ви не займалися сексом!

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20 фраз, які не можна вимовляти під час сексу

1. Мені більше подобалося, як це робила моя колишня дівчина.

2. Ти що, уявляєш себе порнозіркою?

3. Люба, не могла б ти робити це швидше? Мені завтра рано прокидатися.

4. Тобі добре? Ти впевнена? Точно?

5. Чим це так дивно пахне?

6. І часто ти так лягаєш в ліжко з малознайомими чоловіками?

7. У мене ніколи ще не було жінки.

8. Ти кінчила? Ні? А зараз?

9. Ти коли-небудь бачила такий здоровий?

10. Тобі б в спортзал походити.



11. З іншого боку, ти права. Давай дійсно вимкнемо світло.

12. Я туди потрапив?

13. Тільки тихіше, у мами дуже чуйний сон!

14. Можна, я назву тебе поганим словом? Мене це збуджує.

15. Чого соромитися, якщо ми все одно ніколи з тобою більше не побачимося!

16. А я в тебе точно перший?

17. Я думав, ти натуральна блондинка ...

18. Ти що, не вживаєш таблеток?

19. Як, ти кажеш, тебе звуть?

20. Стривай, я зараз піду за сокирою і гумовими рукавичками. 11. З іншого боку, ти права. Давай дійсно вимкнемо світло.12. Я туди потрапив?13. Тільки тихіше, у мами дуже чуйний сон!14. Можна, я назву тебе поганим словом? Мене це збуджує.15. Чого соромитися, якщо ми все одно ніколи з тобою більше не побачимося!16. А я в тебе точно перший?17. Я думав, ти натуральна блондинка ...18. Ти що, не вживаєш таблеток?19. Як, ти кажеш, тебе звуть?20. Стривай, я зараз піду за сокирою і гумовими рукавичками.

Спробуй уникати цих фраз під час сексу, щоб не зіпсувати процес горобцем, який невдало вилетів з твого рота!

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