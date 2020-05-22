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Жінки б'ють чоловіків сумками в новому челенджі

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео / instagram

Суть нового челенджу в тому, щоб підлаштувати ситуацію, в якій людина нібито ненароком б'є когось сумкою або пакетом по обличчю.

У соцмережі TikTok набирає популярність "жорстокий" челендж під назвою Purse Challenge. Його суть в тому, щоб вдарити іншу людину сумкою або пакетом.

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Такий ролик опублікувала користувачка TikTok Ненсі Девіс з Оклахоми. На кадрах вона дістає сумку із заднього сидіння, зачіпаючи голову чоловіка на сусідньому сидінні. Коли жінка повертає сумку назад, вона б'є чоловіка нею по обличчю. За п'ять днів ролик зібрав 1,6 мільйона переглядів.

Комічний ефект челенджу повинен полягати в реакції людини, яку вдарили. Але не всі користувачі згодні з тим, що це кумедно. Деякі юзери назвали челендж "тупим", інші відзначили, що насильство стосовно партнера є ненормальним. А що думаєте ви?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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