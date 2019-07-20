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Жінка знайшла викрадене авто швидше за поліцейських

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Жінка самостійно провела розслідування - фото 1
Жінка самостійно провела розслідування

Даніель Рено з міста Канзас-Сіті зупинилася на місцевій заправці QuikTrip, щоб зайти до вбиральні з дитиною, але коли вийшла назад, її Toyota зникла. Але жінка не зневірилася і самостійно вистежила викрадачів.

Рено була в туалеті з маленькою дитиною всього кілька хвилин, але викрадачам виявилося цього більш ніж достатньо. Коли вона вийшла на вулицю, її Toyota 4Runner уже мчала кудись в невідомому напрямку, тому що жінка навіть не глушила мотор позашляховика і не виймала ключ із замка запалювання. На вулиці стояла спека за 30 градусів і світило сонце, тому Даніель не хотіла, щоб салон нагрівся. Але що ще гірше, у викраденій машині залишилася сумка з телефоном, гаманцем, кредитними картами й іншими особистими речами.

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Зателефонувавши з заправки в поліцію і виїхавши додому на таксі, Рено вирішила не сидіти біля телефона в очікуванні дзвінка від поліцейських. Вона скооперувалася зі своєю сестрою та вирішила самостійно вистежити викрадачів і повернути Toyota. Жінка не стала блокувати свої кредитки і це спрацювало – незабаром вона почала отримувати в онлайн-банку повідомлення про операції за картками: злодії справно купували фастфуд у Taco Bell, продукти в Walmart і заправляли позашляховик на QuikTrip.

Продовжуючи відстежувати платежі, Рено з сестрою поїхали по слідах викрадачів, намагаючись знайти хоч якусь зачіпку. Їм пощастило: якраз на останній заправці касир згадав, що підходящий під опис Toyota 4Runner недавно заправляли три жінки, які обговорювали між собою, що підуть вечеряти в місцевий ресторан Applebee's. Даніель з сестрою знайшли його, подзвонили в поліцію і вирішили чекати неподалік.

Автомобіль викрали на заправці - фото 342223
Автомобіль викрали на заправці

Викрадачі дійсно скоро приїхали вечеряти і негайно були схоплені – одна з жінок при цьому була з сумкою, телефоном і в туфлях Рено. За два дні вони встигли добряче насмітити в Toyota: господиня сказала, що в салоні погано пахне і на сидіннях багато плям від їжі і напоїв.

Поліцейські, до речі, не особливо оцінили вчинок власниці позашляховика і заявили журналістам, що нікому не рекомендують повторювати її подвиг, тому що жінка при цьому піддавала себе неабиякій небезпеці. Зате великодушно дозволили Даніель залишити собі упаковку пива, яку викрадачі поклали в дитяче крісло.

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Джерело: Motor
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