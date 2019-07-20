Мотоцикліст відправився в подорож Америкою на 100-літньому байку

Сто років тому, у 1919 році, капітан британських ВПС Чарльз "Сі Кей" Шепард перетнув США на мотоциклі Henderson. Зараз його поїздку намагається повторити інший мотоцикліст – він хоче проїхати по тому ж маршруту і точно на такому ж мотоциклі.

Американець Марк Ханнібелл отримав мотоцикл Henderson від свого батька і займався його реставрацією з 1979 року. Ремонт затягнувся і лише до 2018 року мотоцикл був повністю відреставрований. Власник детально відтворив байк, навіть відновивши червону заводську фарбу, попри те, що всі післявоєнні Henderson фарбували в колір хакі.

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Після закінчення ремонту, Ханнібелл рушив в дорогу. Зараз в точності відтворити маршрут столітньої давності неможливо – якісь дороги тепер ведуть в інші місця, а якісь вже просто не існують. У будь-якому випадку, ентузіаст постарався зробити свій маршрут максимально наближеним до оригінального. В основному він пролягає через польові дороги, автомагістралями Ханнібелл буде користуватися тільки якщо не буде іншої можливості дістатися з одного штату в інший.

Спеціально для своєї подорожі чоловік створив окремий сайт, де розповідає, перед труднощами поставав під час відновлення мотоцикла. Крім того, там є вкладка з інтерактивною картою – Ханнібел подорожує з GPS-навігатором, тому будь-хто може подивитися, який шлях він вже подолав, а також, де він перебуває зараз.

За два роки до поїздки Ханнібелл знайшов сина Шепарда, який вручив мандрівникові компас свого батька, з яким той пройшов довгий шлях по Америці. Крім того, Ханнібелл регулярно доповнював книгу, яку Шепард видав після своєї подорожі, і в червні цього року випустив її в електронному форматі. За підсумками своєї подорожі він також збирається випустити книгу.

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