Жінка-змія: володарку найвідоміших сідниць розкритикували в мережі

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень. Цього разу апетитна модель вирішила перевтілитись у змію, і не надто вдало.

37-річна американська модель та акторка Кім Кардашян стає все популярнішою не лише через своє реаліті-шоу, а й через свій профіль в соцмережі Instagram. Там за дружиною Каньє Веста і матір'ю трьох дітей стежать понад 127 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже Кім активно ділиться майже всім, що з нею трапляється.

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Щоправда, не завжди дописи Кардашян викликають лише позитивні емоції, адже зірка полюбляє встановлювати модні тренди та демонструвати свої форми у доволі дивний або відвертий спосіб. Нещодавно жінка нагадала про те, що зміїні принти повертаються, тому вбралась у все з таким забарвленням. До того ж, Кім вирішила, що у такому образі можна забути про білизну. Але фанати сприйняли стиль акторки не надто схвально, засипавши її критикою щодо прозорого боді, через який видно груди, а також надмірної кількості "змій".

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