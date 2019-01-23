Жінка завела Instagram для черпака і прославилася

Американка перетворила кухонний прилад на домашню тварину і показує її пригоди в Instagram.

Жінка з Америки на ім'я Маргарет створила для кухонного черпака для супу акаунт у соцмережі і прославилася.

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Жінка завела Instagram для черпака і прославилася

Жінка завела Instagram для черпака і прославилася

У столового приладу більш як 91 тисяча дописувачів! Про це повідомляє The Daily Mail. Маргарет назвала черпак Самсоном і почала ділитися в мережі "його пригодами". Коли жінка побачила, що її "улюбленець" став досить популярним, вона створила для нього окрему сторінку в Instargam.



Судячи з фото, Самсон любить не тільки готувати, але й подорожувати, читати книжки, грати в шахи і навіть робити ремонт. Зараз в черпака більш як 200 публікацій.

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