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Жінка заробила 400 тисяч доларів на авіаквитках: як їй це вдалося?

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Жінка отримувала гроші за скасовані та відкладені рейси - фото 1
Жінка отримувала гроші за скасовані та відкладені рейси

У Китаї заарештували жінку, яка за кілька років заробила близько $ 423 000 на виплатах зі страховки від невильоту або затримки рейсу різних авіакомпаній. Вона створила цілу схему і за допомогою підроблених документів, а також документів родичів та друзів протягом декількох років оформляла страховки.

Жінка, яка в справі про шахрайство в особливо великих розмірах фігурує під ім'ям Лі, оформила понад 900 квитків на літак з 2015 по 2019 рік і всі застрахувала від невильоту або затримки рейсу. Але по факту вона жодного разу не користувалася квитками, оскільки літаки рідко підіймалися у повітря.

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До того, як втілити в життя цей витончений спосіб відбирання грошей в авіакомпаній Лі працювала у сфері туризму, тому використовувала накопичений досвід у своїй схемі. Вона вивчала погодні умови, скрупульозно збирала дані статистики про різні авіакомпанії, а також моніторила відгуки на форумах пасажирів. Її схема працювала на відмінно, але на жаль, Лі викрили.

Жінка страхувала квитки на літаки, аби заробити на цьому - фото 410966
Жінка страхувала квитки на літаки, аби заробити на цьому

Як пише видання The Paper, видало жінку те, що вона вимагала повернути гроші за квитки на рейсі, який вилетів чітко за розкладом. Лі заарештували 12 червня, і яка міра покарання загрожує їй, поки не відомо.

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Джерело: The Paper
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