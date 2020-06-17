Британка виявила під шпалерами послання від попереднього власника дому: що він написав?

Мешканка Лондона Шарлотта Моррісон вирішила оновити інтер'єр однієї зі своїх кімнат і поміняти шпалери. Те, що вона виявила, приголомшило її.

Коли жінка обдирала старі шпалери, під ними вона побачила послання від попереднього власника, яке він залишив понад 20 років тому. І це були не просто якісь веселі замітки або малюнки. Колишній господар будинку на ім'я Джон поділився цінною порадою з тими, хто зібрався робити ремонт у цій кімнаті.

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Якщо ви коли-небудь зберетеся знову поміняти у цій кімнаті шпалери, вам буде потрібно вісім рулонів. Я купив шість по 17 фунтів за рулон. І мені цього не вистачило (це мене дуже вибісило), – написав він.

З підпису ми дізналися, що востаннє ремонт у цій кімнаті робили 21 грудня 1997 року.

Пізніше британка написала, що з нею зв'язався родич Джона. Він розповів, що сам Джон ненавидить соцмережі і замість статусів пише такі послання.

"Я розповіла родичам Джона, що в соціальних мережах його вважають легендою", – написала британка.

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