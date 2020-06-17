Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Британка виявила під шпалерами послання від попереднього власника дому: що він написав?

  • 70
Під час ремонту жінка виявила несподіване послання - фото 1
Під час ремонту жінка виявила несподіване послання

Мешканка Лондона Шарлотта Моррісон вирішила оновити інтер'єр однієї зі своїх кімнат і поміняти шпалери. Те, що вона виявила, приголомшило її.

Коли жінка обдирала старі шпалери, під ними вона побачила послання від попереднього власника, яке він залишив понад 20 років тому. І це були не просто якісь веселі замітки або малюнки. Колишній господар будинку на ім'я Джон поділився цінною порадою з тими, хто зібрався робити ремонт у цій кімнаті.

Це цікаво: Хлопець показав свій дім вранці і шокував мережу (відео)

Якщо ви коли-небудь зберетеся знову поміняти у цій кімнаті шпалери, вам буде потрібно вісім рулонів. Я купив шість по 17 фунтів за рулон. І мені цього не вистачило (це мене дуже вибісило), – написав він.

З підпису ми дізналися, що востаннє ремонт у цій кімнаті робили 21 грудня 1997 року.

Пізніше британка написала, що з нею зв'язався родич Джона. Він розповів, що сам Джон ненавидить соцмережі і замість статусів пише такі послання.

"Я розповіла родичам Джона, що в соціальних мережах його вважають легендою", – написала британка.

Читайте також: Американець знайшов у дворі повітряну кульку, яка розчулить кожного (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 243
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 273
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2381301
Загрузка...
Новини