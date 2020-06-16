Працівник McDonald's показав, як змінився за рік

Перед літом не лише дівчата хизуються результатами крутих перевтілень. А цей хлопець зумів попрощатись із зайвими кілограмами навіть під час роботи у McDonald's.

На платформі Reddit користувач з ніком duztin1 поділився колажем з фотографій, різниця між якими у рік. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши справжній шквал захоплених коментарів. А все тому, що хлопець зумів попрощатись з фігурою пампуха.

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"Скинув 50 кілограмів за рік. Нижнє фото зроблено в той же місяць один рік тому. Я буквально важив 147 кілограмів, був нездоровим та нещасним. Я чекав сердечного приступу, щоб моє життя закінчилось. Зараз я важу 97 кілограмів, я здоровіший, насправді щасливий і хочу жити повним життям", – додав хлопець. А бонусним фактом стало те, що головний герой ще й працює у McDonald's, що робило його шлях до форми ще складнішим.

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