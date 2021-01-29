У Канаді барбершоп перетворили у кіностудію, щоб обійти обмеження локдауну

Барбершоп в Онтаріо тимчасово оголосив себе "кіностудією", щоб обійти карантинні обмеження. Тепер там знову стрижуть, але вже на камеру. Власниця закладу каже, що так вона не порушує місцевий закон, який з недавніх пір забороняє діяльність перукарень, але дозволяє знімати фільми й передачі.

Тепер барбершоп називає свої послуги не стрижкою, а зйомками. За словами господині закладу, Алісії Хіртер, її клієнти – це в першу чергу потенційні актори, яких запрошують на прослуховування для можливої ​​ролі на ТБ або для подкасту.

І ще: McDonald's відкрив барбершоп, де роблять лише одну зачіску: відео

Щоб усе виглядало правдоподібно, в барбершоп привезли професійне обладнання, а відвідувачам пропонують розповідати про себе протягом усього сеансу. Також гостей просять підписати заяву, що підтверджує, що вони "хочуть брати участь в телешоу". Стригтися можна без маски – закон дозволяє акторам знімати їх під час зйомок.

Хіртер пішла на хитрість, щоб не загрузнути в боргах. Карантинні обмеження вона вважає несправедливими: "Магазину Walmart дозволяють продавати банани, які чіпали всі кому не лінь, а мені не можна працювати? Це не справедливо. Загалом, просто так ми не закриємось", – говорить жінка.

Місцева влада вже дізналася про барбершоп Хіртер. Жінці пригрозили штрафами, але та й не думає закривати салон.

Читайте також: Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома