"Жінка з пишними формами": Сальма Хайєк показала знімок у блакитному бікіні

Голлівудська зірка Сальма Хайєк опублікувала нове фото у купальнику. Воно викликало справжній фурор серед її шанувальників!

Актриса показала спокусливий знімок в інстаграмі.

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На фото Хайєк пливе під водою у блакитному купальнику. Вона розслабляється у шикарному басейні, і схоже, насолоджується повним релаксом.

"Бездоганна жінка", "Красива", "Розкішна королева", "Люблю жінок з пишними формами, як у Сальми", "Жінка-мрія", – пишуть захоплені фанати у мережі.

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