Жінка з ПАР народила відразу 10 дітей і потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Знайомтеся, це Госіаме Тамара Сітоле – 37-річна мешканка південноафриканської провінції Гаутенг. Вона виносила та народила відразу 10 дітей: сімох хлопчиків і трьох дівчаток.

Цікаво, що під час вагітності УЗД показували у матці лише 8 малюків, пише IOL. Але під час пологів виявилося, що новонароджених аж 10! Діти з'явилися на світ на 29 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину. Про будь-які проблеми зі здоров'ям новонароджених або матері не повідомляється.

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Ця вагітність – не перша у Сітоле. Вона вже виховує шестирічних близнюків. Народивши відразу десять дітей, африканка стала світовою рекордсменкою Гіннеса.

Попередній рекорд лише місяць тому встановила Халіма Сіссе – 25-річна мешканка Малі. Вона народила відразу дев'ятеро дітей: п'ятеро дівчаток і чотирьох хлопчиків.

До неї рекорд довго належав американці Наді Сулеман, котра у 2009 році стала мамою восьми дітей. Її діти були зачаті у результаті екстракорпорального запліднення. Вагітність Госіаме Тамари Сітоле настала природним шляхом.

Раніше американка завагітніла, уже під час наявної вагітності, і народила двійню. У немовлят четверо батьків: жінка стала сурогатною матір'ю для безплідної пари з Китаю й одночасно зачала дитину від свого чоловіка.

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