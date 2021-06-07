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У Меган Маркл і принца Гаррі народилася донечка: як вони її назвали

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Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками / PA

Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками. Цього разу у подружжя народилася донечка. Найцікавіше те, як саме вони назвали її. Спойлер: Єлизавета II має безпосередній стосунок до імені новонародженої.

Радісною новиною поділився прессекретар принца Гаррі та Меган Маркл, передає BBC.

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"З великою радістю принц Гаррі та Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають свою донечку Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор. Лілі народилася у п'ятницю, 4 червня, о 11:40 ранку в надійній турботі лікарів і персоналу лікарні Санта-Барбара Котедж у Санта-Барбарі, Каліфорнія", – йдеться в офіційному повідомленні.

Згідно із заявою пари, Лілі назвали на честь її прабабусі королеви Єлизавети і її покійної бабусі, принцеси Діани: "Лілі названа на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, чиє сімейне прізвисько – Лілібет. Друге ж ім'я, Діана, було вибране на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської".

В оголошенні Гаррі та Меган також подякували усім за підтримку та добрі побажання: "Герцог і герцогиня дякують вам за ваші теплі побажання і молитви, оскільки вони насолоджуються цим особливим часом у сім'ї".

Відзначимо, Лілібет стала восьмою у черзі на британський престол відразу після свого брата Арчі.

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