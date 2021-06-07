У Меган Маркл і принца Гаррі народилася донечка: як вони її назвали

Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками. Цього разу у подружжя народилася донечка. Найцікавіше те, як саме вони назвали її. Спойлер: Єлизавета II має безпосередній стосунок до імені новонародженої.

Радісною новиною поділився прессекретар принца Гаррі та Меган Маркл, передає BBC.

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"З великою радістю принц Гаррі та Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають свою донечку Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор. Лілі народилася у п'ятницю, 4 червня, о 11:40 ранку в надійній турботі лікарів і персоналу лікарні Санта-Барбара Котедж у Санта-Барбарі, Каліфорнія", – йдеться в офіційному повідомленні.

Згідно із заявою пари, Лілі назвали на честь її прабабусі королеви Єлизавети і її покійної бабусі, принцеси Діани: "Лілі названа на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, чиє сімейне прізвисько – Лілібет. Друге ж ім'я, Діана, було вибране на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської".

Congratulations to Harry, Meghan and Archie on the arrival of baby Lilibet Diana



Wishing them all well at this special time. pic.twitter.com/ucJZIm2kqH — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 6, 2021

В оголошенні Гаррі та Меган також подякували усім за підтримку та добрі побажання: "Герцог і герцогиня дякують вам за ваші теплі побажання і молитви, оскільки вони насолоджуються цим особливим часом у сім'ї".

Відзначимо, Лілібет стала восьмою у черзі на британський престол відразу після свого брата Арчі.

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