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Жінка взяла в літак поні, тому що ніхто цього не забороняв: відеофакт

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Жінка взяла в літак поні - фото 1
Жінка взяла в літак поні / Twitter

На сторінці у Twitter користувачки Еван Новак з'явилося курйозне відео, зняте на борту літака авіакомпанії American Airlines, який здійснював рейс з американського Чикаго в Омаху. На кадрах можна побачити, як одна з пасажирок бере з собою на борт поні.

"Зараз починається посадка військовослужбовців, а також сімей, які подорожують з дітьми у віці до трьох років і кіньми", – підписала свою публікацію Еван Новак.

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Користувачі мережі відреагували на цю новину неоднозначно. "В який час ми живемо! Нехай вимітається! Цьому поні виділили окремий ряд? Всім, хто сидить поруч – незручно", – коментує подію один з користувачів в Twitter.

Міністерство транспорту США дозволяє брати тварин на внутрішні рейси. А авіакомпанії можуть бути оштрафовані, якщо відмовлять пасажиру в такому праві. Так, в американських літаках нерідко зустрічаються кішки, собаки, а також більш екзотичні вихованці, наприклад, качки і кенгуру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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