Втомлені собаки, які заснули у дивних позах: епічні фото

Не лише коти обожнюють засинати у доволі цікавих та незручних місцях, а й собаки. Господарі цих пухнастиків зуміли зробити їх справжніми зірками мережі. Ти не ти, коли втомився!

Кожен хоча б раз відчував, що настільки валиться з них, що готовий заснути будь-де та будь-як. Здається, саме така доля спіткала і цих собак, які вирішили влаштувати собі відпочинок у доволі незвичайних позах та місцях. А веселі господарі не змогли пройти повз та не зафіксувати ці епічні фото.

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