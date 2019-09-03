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Серіал Кріпосна

Втомлені собаки, які заснули у дивних позах: епічні фото

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Собаки дивно сплять - фото 1
Собаки дивно сплять / lifonaut

Не лише коти обожнюють засинати у доволі цікавих та незручних місцях, а й собаки. Господарі цих пухнастиків зуміли зробити їх справжніми зірками мережі. Ти не ти, коли втомився!

Кожен хоча б раз відчував, що настільки валиться з них, що готовий заснути будь-де та будь-як. Здається, саме така доля спіткала і цих собак, які вирішили влаштувати собі відпочинок у доволі незвичайних позах та місцях. А веселі господарі не змогли пройти повз та не зафіксувати ці епічні фото.

І ще: Дивний собака: відео з котом підкорило мережу

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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