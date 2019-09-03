Собака, який викрав Mercedes-Benz, став зіркою мережі: фото

В Америці собака викрав Mercedes-Benz і став зіркою інтернету. Без аварії теж не обійшлося. Так, на сторінці користувачки Katie Nielsen у Twitter з'явився фотозвіт дивного інциденту, як пухнастику вдалося викрасти машину.

Пара з Сан-Франциско залишила домашнього вихованця в машині. Собака примудрився обмотати важіль коробки передач повідцем і увімкнути нейтральну передачу. Автомобіль був припаркований під ухилом.

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Пес на прізвисько Дюк бігав по салоні машини, чим спровокував рух авто. Автомобіль покотився вниз по вулиці і сталося маленьке ДТП – було знесено кілька сміттєвих баків, постраждала цегляна огорожа клумби.

Пара власників Mercedes- Benz прийшли на місце ДТП і виявили, що щасливий Дюк сидів на місці водія аварії і зовсім нічим не був засмучений. Відомо, що з машиною і собакою все було в порядку.

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