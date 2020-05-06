Жінка випадково зняла корабель, який летів над океаном: відео вражаючої ілюзії

Моніка Шаффнер з Нової Зеландії, прогулюючись на пляжі, випадково зняла на відео оптичну ілюзію – лайнер, який ніби завис над океаном. Жінка була вражена природним явищем і поділилася побаченим з друзями в Facebook.

"Я зняла оптичну ілюзію, через яку здається, що корабель нібито пливе в повітрі", – прокоментувала відео Моніка Шаффнер.

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Цьому явищу є наукове пояснення. Це фата-моргана – атмосферне явище, яке зустрічається дуже рідко і складається відразу з декількох видів міражів, через що віддалені об'єкти видно багаторазово і з різноманітними спотвореннями.

Фата-моргана виникає в тих випадках, коли в нижніх шарах атмосфери утворюється кілька шарів повітря різної щільності, що чергуються, здатних давати дзеркальні відображення. В результаті реально існуючі об'єкти на горизонті або над ним частково накладаються один на одного.

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