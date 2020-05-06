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Турецьке місто захопили вівці під час карантину: відео, які вас здивують

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Турецьке місто захопили вівці під час карантину: відео, які вас здивують - фото 1

У турецькому прибережному місті Самсун нова влада – вулиці захопили вівці. Місцеві жителі поділилася вражаючим відео.

Через всесвітній карантин природа потихеньку бере своє – то тут, то там тварини насмілюються заходити у місця, де вони раніше практично не з'являлися, гуляючи міськими вулицями у різних куточках світу. Не стала винятком і Туреччина. Тут також тварини потихеньку захоплюють міста. Так, турецький журналіст показав, як кози заполонили місто Самсун, розгулюючи величезним стадом широкими дорогами.

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Та й не дивно, адже Туреччина займає восьме місце у світі за підтвердженими випадками захворювання Covid-19 – за станом на 5 травня їх там майже 130 тисяч. Тому карантинні заходи там серйозні і люди сидять вдома, виходячи на вулицю тільки в разі крайньої потреби, що створює сприятливі умови для диких тварин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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