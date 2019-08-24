Жінка викрала машину і сама викликала поліцейських, тому що зголодніла

Мешканка американського штату Північна Кароліна викрала автомобіль, але незабаром у неї закінчився бензин, тому вона сама зателефонувала поліцейським, назвала адресу та попросила їх привезти трохи їжі.

Інформацію про інцидент опублікувало місцеве відділення поліції на своїй сторінці на Facebook. За словами шерифа, їм надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила, що перебуває у своєму автомобілі посеред дороги. Вона пояснила, що у неї закінчився бензин і попросила поліцейських допомогти, а також привезти їй їжі.

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На виклик відправився наряд поліції, а коли вони дісталися до машини, то на свій подив з'ясували, що цей автомобіль викрали напередодні вночі, а дзвонила їм якраз сама злочинниця, котру вони шукали. У підсумку, замість обіцяної їжі поліцейські доставили жінку та її пасажира у відділок.

Шериф написав, що дуже цінує таку довіру з боку громадян, і що поліцейські завжди готові прийти на допомогу. Він додав, коли злочинці просять нас погодувати їх, єдина їжа, яку вони можуть запропонувати, – тюремна.

Нагадаємо, що у середині червня в Великобританії стався ще один кумедний випадок з викраденням – чоловік настільки втомився йти пішки, що вирішив викрасти чужий автомобіль і доїхати до пункту призначення з комфортом. У результаті охоронна система машини практично відразу виявила злочинця, якого відправили за ґрати: з'ясувалося, що він вже відбував умовний термін також за викрадення.

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